Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Аделаида Юнайтед 4 ноября 2023 года
В рамках третьего тура австралийской А-Лиги состоится матч между командами Мельбурн Виктори и Аделаида Юнайтед. Встреча пройдет на ААМІ Парк в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 09:45 по центральноевропейскому времени.
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Мельбурн Виктори
Команда основана в 2004-м году в городе Мельбурн. С тех пор «победа» сумела завоевать два Кубка Австралии и четыре раза становилась чемпионом страны. В последнее время клуб звезд с неба не хватает, довольствуясь местами в середине таблицы.
В минувшесь сезоне у команды не получилось пробиться в плей-офф, зато на старте этого Виктори выгдялит превосходно. Команда уверенно разобралась с Сиднеем и Ньюкасл Джетс, что позволяет делить первую строчку со своим следующим соперником — Аделаидой.
Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед является постоянным участником плей-офф чемпионата, хотя больших успехов не добивается. В прошлом году команда проиграла в полуфинале, но и путь до этой стадии для коллектива был уже большим достижением.
Летом команда неплохо усилилась и будет интересно последить, чего добьется Аделаида Юнайтед после таких изменений в составе.
В стартовых двух матчах команда разгромила Мельбурн Сити (6:0) и действующего чемпиона Сентрал Коуст Маринерс (3:0).
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Мельбурн проиграл лищь один домашний матч из пяти последних.
- Аделаида пока не пропускала в А-Лиге.
- Мельбурн на своем поле не побеждает Аделаиду уже в четырех играх подряд.
Прогноз
Обе команды показывают яркий атакующий футбол, поэтому следует ждать много голов в этом поединке. Ставить буду на Тотал Больше 3.
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