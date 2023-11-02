Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Аделаида Юнайтед 4 ноября 2023 года

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В рамках третьего тура австралийской А-Лиги состоится матч между командами Мельбурн Виктори и Аделаида Юнайтед. Встреча пройдет на ААМІ Парк в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 09:45 по центральноевропейскому времени.

Мельбурн Виктори

Команда основана в 2004-м году в городе Мельбурн. С тех пор «победа» сумела завоевать два Кубка Австралии и четыре раза становилась чемпионом страны. В последнее время клуб звезд с неба не хватает, довольствуясь местами в середине таблицы.

В минувшесь сезоне у команды не получилось пробиться в плей-офф, зато на старте этого Виктори выгдялит превосходно. Команда уверенно разобралась с Сиднеем и Ньюкасл Джетс, что позволяет делить первую строчку со своим следующим соперником — Аделаидой.

Аделаида Юнайтед

Аделаида Юнайтед является постоянным участником плей-офф чемпионата, хотя больших успехов не добивается. В прошлом году команда проиграла в полуфинале, но и путь до этой стадии для коллектива был уже большим достижением.

Летом команда неплохо усилилась и будет интересно последить, чего добьется Аделаида Юнайтед после таких изменений в составе.

В стартовых двух матчах команда разгромила Мельбурн Сити (6:0) и действующего чемпиона Сентрал Коуст Маринерс (3:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мельбурн проиграл лищь один домашний матч из пяти последних.

Аделаида пока не пропускала в А-Лиге.

Мельбурн на своем поле не побеждает Аделаиду уже в четырех играх подряд.

Прогноз

Обе команды показывают яркий атакующий футбол, поэтому следует ждать много голов в этом поединке. Ставить буду на Тотал Больше 3.

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