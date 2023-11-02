Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Вулверхэмптон Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Шеффилдом и Вулверхэмптоном. Встреча пройдет на Бремолл Лейн в Шеффилде 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд полностью провалил начало сезона. Дела у новичка Премьер-лиги идут хуже, чем у любой другой команды первенства. Сейчас они занимают последнее место в турнирной таблицы и не имеют ни одной победы в десяти матчах турнира.

В активе Шеффилд Юнайтед лишь ничья с Эвертоном и целых 29 пропущенных голов, что является самым худшим показателем среди всех команд чемпионата.

В данный момент этот коллектив является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги в конце сезона, а в минувшем поединке команда потерпела разгромное поражение от лондонского Арсенала со счетом 0:5.

Вулверхэмптон

Главным событием для «волков» в новом сезоне остается домашняя победа на Манчестер Сити, которая никакого влияния на положение команды в турнирной таблице не оказала.

Вулвз имеют в активе 12 баллов, что позволяет располагаться на 12-м месте. Сейчас они опережают зону вылета на семь пунктов, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.

В целом же, команда отличается стабильностью, но иногда случаются и провалы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Шеффилд проиграл шесть матчей подряд в Премьер Лиге с общим счетом 3:22.

Вулвз непременно забивают в 11-ти играх кряду.

Последние три очных матча выиграли «волки». Шеффилд в этих играх забить не сумел.

Прогноз

Команды находятся в разной игровой форме и гости обязаны побеждать на Бремолл Лейн такого слабого соперника. Предлагаю ставить именно на такой исход.

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