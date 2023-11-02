Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 4 ноября 2023 года
В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Шеффилдом и Вулверхэмптоном. Встреча пройдет на Бремолл Лейн в Шеффилде 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд полностью провалил начало сезона. Дела у новичка Премьер-лиги идут хуже, чем у любой другой команды первенства. Сейчас они занимают последнее место в турнирной таблицы и не имеют ни одной победы в десяти матчах турнира.
В активе Шеффилд Юнайтед лишь ничья с Эвертоном и целых 29 пропущенных голов, что является самым худшим показателем среди всех команд чемпионата.
В данный момент этот коллектив является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги в конце сезона, а в минувшем поединке команда потерпела разгромное поражение от лондонского Арсенала со счетом 0:5.
Вулверхэмптон
Главным событием для «волков» в новом сезоне остается домашняя победа на Манчестер Сити, которая никакого влияния на положение команды в турнирной таблице не оказала.
Вулвз имеют в активе 12 баллов, что позволяет располагаться на 12-м месте. Сейчас они опережают зону вылета на семь пунктов, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.
В целом же, команда отличается стабильностью, но иногда случаются и провалы.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Шеффилд проиграл шесть матчей подряд в Премьер Лиге с общим счетом 3:22.
- Вулвз непременно забивают в 11-ти играх кряду.
- Последние три очных матча выиграли «волки». Шеффилд в этих играх забить не сумел.
Прогноз
Команды находятся в разной игровой форме и гости обязаны побеждать на Бремолл Лейн такого слабого соперника. Предлагаю ставить именно на такой исход.
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