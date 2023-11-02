Прогноз на матч Салернитана — Наполи 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура итальянской Серии А состоится матч между Салернитаной и Наполи. Встреча пройдет на Стадио Арекки в Салерно 4 ноября. Начало игры запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

В новом сезоне после неутешительных результатов Паулу Соузу на посту главного тренера сменил Филиппо Индзаги, но пока не успел поправить положение. Салернитана еще не знает радости побед в Серии А. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе, Кальяри и Ромой.

В турнирной таблице клуб из Салерно разместился на самом дне. Из позитива можно отметить разгром Сампдории (4:0) в Кубке Италии посреди этой недели.

Наполи

Клуб стал, безусловно, главным открытием итальянского футбола прошлого сезона, а то и всей Европы в сезоне 2022/2023. «Партенопеи» уверенно вернули себе «скудетто» - впервые после времен легендарного Марадоны. Правда, титул оформляли уже на фоне неудач и проблем. А летом ушел, не без скандала, архитектор этого триумфа, Лучано Спаллетти, а потом был продан и оплот обороны, Ким Мин Чже. Но масштабной распродажи не случилось, более того, новичков хватает. А Руду Гарсия неплохо справляется с ролью наставника после возвращения в итальянский футбол.

Наполи идет на пятой строчке, семь очков уступаю лидирующему Интеру. За «скудетто» вряд ли, но за место в топ-4 команда точно будет бороться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В Серии А Салернитана не побеждала уже почти полгода.

Наполи забивает в семи играх кряду.

Салернитана никогда не побеждала Наполи в рамках Серии А.

Прогноз

Наполи считается безоговорочным фаворитом этой встречи. Ставить предлагаю на победу гостей с форой -1.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram