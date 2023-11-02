Прогноз на матч Аталанта — Интер 4 ноября 2023 года
В рамках 11-го тура итальянской Серии А состоится матч между Аталантой и Интером. Встреча пройдет в Бергамо в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.
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Аталанта
В прошлом сезоне бергамаски пришли к финишу пятыми, что дало право выступать в Лиге Европы. На старте этого турнира Аталанта по очереди одолела польский Ракув со счетом 2:0 и португальский Спортинг — 2:1, а также сыграла вничью с австрийским Штурмом.
В новом розыграше Серии А Аталанта выглядит достаточно неплохо. Команда уверенно разбирается с соперниками ниже уровнем и идет в группе лидеров. Подопечные Гасперини сейчас на четвертой строчке с 19-ю очками в активе. Отдельно стоит отметить игру в обороне — меньше Аталанты пропустили только Интер и Ювентус.
Интер
Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, как и его капитан Лаутаро Мартинес, который возглавляет гонку бомбардиров Серии А.
В минувшем туре Интер одолел Рому, что позволяет удерживать первую позицию в турнирной таблице. В двух очках сзади туринский Ювентус и в трех очках соседний Милан.
В Лиге чемпионов дела идут тоже отлично. После трех матчей Интер лидирует в своем квартете и пока не проигрывал.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Аталанта на своем поле не знает поражений с мая этого года.
- Интер забивает абсолютно в каждой игре этого сезона.
- Интер не уступает Аталанте на протяжении 10-ти поединков.
Прогноз
Гости несомненно будут фаворитом этого противостояния, онако бергамаски неплохо выступают на своем поле. Аталанта точно сможет дать бой лидеру чемпионата. Ставить буду на Тотал Больше 2.5.
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