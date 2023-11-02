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Прогноз на матч Престон — Ковентри 4 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Престон - Ковентри Сити прогноз
Престон Престон
Чемпионшип Англия 04 ноя 2023, 11:00 Престон - Ковентри Сити
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Англия, Preston, Deepdale
Ковентри Сити Ковентри Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
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В рамках 15-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Престоном и Ковентри. Встреча пройдет на Дипдейле в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Престон

Эта команда начала сезон, словно на качелях, но сейчас находится на девятом месте, однако от третьего места отрыв всего три очка. Сначала казалось, что команда будет претендовать на повышение в классе, однако в последнее время результаты пошли на спад.

Престон выиграл шесть матчей при четырех ничьих и четырех поражениях. При этом команда имеет отрицательную разницу мячей – они забили 18 голов и пропустили 21 в 14-ти матчах нового первенства.

Ковентри

В течении минувшего сезона клуб до последнего претендовал на повышение в классе, проиграли только в финале плей-офф Лутону.

В текущем сезоне Ковентри показывает не лучшие результаты и пока занимает 20-ю строчку в турнирной таблице после 14-ти матчей. Это все провоцирует давление со стороны болельщиков и руководства клуба, но пока тренерский штаб остается в прежнем составе.

После 14-ти игр чемпионата команда набрала 15 очков и имеет отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей (17:18).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Престон не может победить уже в семи играх кряду.
  • Ковентри не смог забить в предыдущих трех поединках.
  • Ковентри не побеждал Престон с 2013-го года, а на чужом поле вообще с 2000-го.

Прогноз

Этот матч для Престона — возможность поправить положение в таблице, чтобы оставаться в борьбе на топ-6. Соперник выглядит далеко не лучшим образом, а значит у хозяев будет больше шансов на успех. Ставлю на победу Престона с форой 0.

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