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Прогноз на матч Галатасарай — Бавария 24 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Галатасарай - Бавария прогноз
Галатасарай Галатасарай
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 12:45 Галатасарай - Бавария
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Международные, Istanbul, NEF Stadyumu
Бавария Бавария
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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В рамках третьего тура Лиги чемпионов состоится матч «Галатасарая» и «Баварии». Турецкий и немецкий клубы сойдутся на поле 24 октября.

Галатасарай

После двух матчей чемпион Турции набрал четыре очка в турнирной таблице, что может считаться очень большим успехом.

В первом туре группового этапа они сыграли вничью с «Копенгагеном» (2:2), после чего добыли сенсационную победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Стамбульская команда готова приложить максимум усилий для того, чтобы взять очки в предстоящем домашнем матче против «Баварии». Если это случится, они станут реальным претендентом на выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Бавария

Чемпион Германии никого своей формой не удивил и продолжает действовать как явный фаворит в группе. В двух предыдущих матчах они добыли две победы, хотя и выглядели они по счету не такими уж и уверенными.

Сперва дома был обыгран английский «Манчестер Юнайтед» (4:3), после чего на выезде немцы победили «Копенгаген» (2:1). Мюнхенская команда настроена на то, чтобы продолжить свою победную серию в матче против чемпиона Турции. Если они победят в этой встрече, то практически уже сейчас решат вопрос с выходом в плей-офф.

Статистика и прогноз на матч

В истории команды играли между собой лишь один раз, в 1972 году на стадии 1/16 финала Кубка чемпионов, и тогда мюнхенцы смогли пройти дальше (1:1, 6:0).

«Галатасарай» до сих пор не проиграл в сезоне 2023/2024, имея в своем активе 14 побед и 3 ничьи, в то время как «Бавария» не потерпела поражений в 11 последних матчах.

Мне кажется, что в этом матче обе команды забьют, на что можно поставить с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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