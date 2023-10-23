EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч ПСЖ — Милан 25 октября 2023 года

Прогноз на матч ПСЖ — Милан 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ПСЖ - Милан прогноз
ПСЖ ПСЖ
Лига Чемпионов 25 окт 2023, 15:00 ПСЖ - Милан
-
- : -
Международные, Paris, Парк де Пренс
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между ПСЖ и итальянским Миланом. Команды сыграют на Парк де Пренс в Париже в среду, 25 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

ПСЖ

Команда Луиса Энрике откровенно не блещет своей игрой на старте этого сезона. И если в чемпионате Франции на результатах это не сказывается, то в Лиге Чемпионов парижанам будет очень сложно пробиться в следующий этап.

ПСЖ справился с дортмундской Боруссией, а затем с треском провалился в Ньюкасле. Из позитива можно отметить, что в хорошей форме из сборной вернулся лидер атак ПСЖ, Килиан Мбаппе. В любом случае, в домашней игре с Миланом ПСЖ будет фаворитом.

Милан

На старте сезона подопечные Стефано Пиоли выглядят самым стабильным клубом в Серии А. Если не брать во внимание крупное поражение от Интера, в чемпионате Милан вполне заслуженно идет на второй строчке. Чего нельзя сказать про выступления команды на евроарене, где Милан дважды сыграл вничью с Боруссией и Ньюкаслом. И если в матче против Ньюкасла Милан скорее потерял два очка, то игра в Дортмунде завершилась закономерно.

Однозначно итальянцы приедут в столицу Франции за победой. А как иначе, ведь если Милан хочет весной играть в Лиге Чемпионов, то обязан брать в двух матчах с парижанами хотя бы 4 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ПСЖ на своем поле выиграл три предыдущих матча, в которых не пропускал голов.
  • Милан в гостях потерпел лишь одно поражение в последних семи матчах.
  • Между собой команды сыграли 4 поединка. ПСЖ никогда не побеждал Милан.

Прогноз

Думаю, гости смогут навязать борьбу, особенно если учитывать нестабильность парижан. Ставить буду на победу Милана с форой +1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Удинезе - Лечче прогноз Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года Удинезе Коэф.: 1.7 Лечче Рекомендуем MelBet
Фатих Карагумрук - Демирспор прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года Фатих Карагумрук Коэф.: 1.57 Демирспор Сделать ставку MelBet
Трабзонспор - Аланяспор прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года Трабзонспор Коэф.: 1.63 Аланяспор Сделать ставку MelBet
Фиорентина - Эмполи прогноз Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года Фиорентина Коэф.: 2.17 Эмполи Рекомендуем MelBet
Тоттенхэм - Фулхэм прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года Тоттенхэм Коэф.: 1.63 Фулхэм Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:20 Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте Новости футбола Сегодня, 06:04 17-летний футболист Гуя получил небывалую славу после гола за Барселону Новости футбола Сегодня, 05:27 Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды Новости тенниса Сегодня, 04:33 Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans Новости футбола Сегодня, 04:14 Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли Новости футбола Сегодня, 03:59 Гвардиола рассказал о трудностях Манчестер Сити в последнем матче Новости футбола Сегодня, 03:21 ФОТО. Фанаты Ливерпуля вывесили флаги Палестины на матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 02:41 В Наполи ответили на слухи о разногласиях с Осимхеном Новости футбола Сегодня, 02:38 "Он сильнее". Почеттино сравнил Мудрика и Зинченко Новости футбола Сегодня, 01:11 Лион в кризисе. Легендарный клуб опустился на последнее место в Лиге 1
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия — Кадис 23 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Зальцбург 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Лестер — Сандерленд 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Бенфика — Реал Сосьедад 24 октября 2023 года