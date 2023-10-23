Прогноз на матч ПСЖ — Милан 25 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(+1) Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между ПСЖ и итальянским Миланом. Команды сыграют на Парк де Пренс в Париже в среду, 25 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

ПСЖ

Команда Луиса Энрике откровенно не блещет своей игрой на старте этого сезона. И если в чемпионате Франции на результатах это не сказывается, то в Лиге Чемпионов парижанам будет очень сложно пробиться в следующий этап.

ПСЖ справился с дортмундской Боруссией, а затем с треском провалился в Ньюкасле. Из позитива можно отметить, что в хорошей форме из сборной вернулся лидер атак ПСЖ, Килиан Мбаппе. В любом случае, в домашней игре с Миланом ПСЖ будет фаворитом.

Милан

На старте сезона подопечные Стефано Пиоли выглядят самым стабильным клубом в Серии А. Если не брать во внимание крупное поражение от Интера, в чемпионате Милан вполне заслуженно идет на второй строчке. Чего нельзя сказать про выступления команды на евроарене, где Милан дважды сыграл вничью с Боруссией и Ньюкаслом. И если в матче против Ньюкасла Милан скорее потерял два очка, то игра в Дортмунде завершилась закономерно.

Однозначно итальянцы приедут в столицу Франции за победой. А как иначе, ведь если Милан хочет весной играть в Лиге Чемпионов, то обязан брать в двух матчах с парижанами хотя бы 4 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

ПСЖ на своем поле выиграл три предыдущих матча, в которых не пропускал голов.

Милан в гостях потерпел лишь одно поражение в последних семи матчах.

Между собой команды сыграли 4 поединка. ПСЖ никогда не побеждал Милан.

Прогноз

Думаю, гости смогут навязать борьбу, особенно если учитывать нестабильность парижан. Ставить буду на победу Милана с форой +1.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram