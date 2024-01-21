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Жозе Моуринью опроверг слухи о переезде в Саудовскую Аравию. Он ждет другие варианты

Новости футбола Сегодня, 07:20
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Жозе Моуринью опроверг слухи о переезде в Саудовскую Аравию. Он ждет другие варианты Фото: The Guardian/Автор неизвестен

Посреди недели стало известно о том, что Рома и Жозе Моуринью прекратили сотрудничество. На его место был назначен легендарный игрок команды «волков» и сборной Италии Даниеле Де Росси, а сам португальский специалист остался без работы.

В сети стала появляться информация о том, что Моуринью может возглавить клуб из Про-лиги Саудовской Аравии, а именно шестикратный чемпион страны Аль-Шабаб.

Но Педро Мората опровергает эту информацию, ссылаясь на слова самого португальца. Согласно источнику, Моуринью на данный момент находится в режиме ожидания и спокойствия. Он ждет варианта, который сможет его замотивировать.

По словам Фабрицио Романопереговоры Жозе Моуринью с саудовской стороной никогда не были близки и на данный момент не продвинулись вперед.

Жозе Моуринью начал тренерскую карьеру в 1986 году с юношеской португальской команды. Далее у него был ряд других команд с его родной страны, а после ассистирования тренеру Порту в период с 1993 по 1996, он перешел в Барселону где был помощником Луи ван Гала. После каталонского клуба в 2000 году началась профессиональная карьера Жозе. Он был в тренерском кресле ряда португальских клубов, после в Челси, Интере, Реал Мадриде, Манчестер Юнайтеде, Тоттенхэме и Роме.

В качестве тренера на его счету восемь чемпионских титулов и пять кубков разных стран, два кубка Лиги чемпионов, Кубок Лиги Европы и Лиги Конференций. Моуринью неоднократно признавался тренером года разными организациями.

Связанные команды и лиги
Аль-Шабаб Про-лига Саудовская Аравия
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