Жозе Моуринью опроверг слухи о переезде в Саудовскую Аравию. Он ждет другие варианты

Посреди недели стало известно о том, что Рома и Жозе Моуринью прекратили сотрудничество. На его место был назначен легендарный игрок команды «волков» и сборной Италии Даниеле Де Росси, а сам португальский специалист остался без работы.

В сети стала появляться информация о том, что Моуринью может возглавить клуб из Про-лиги Саудовской Аравии, а именно шестикратный чемпион страны Аль-Шабаб.

Но Педро Мората опровергает эту информацию, ссылаясь на слова самого португальца. Согласно источнику, Моуринью на данный момент находится в режиме ожидания и спокойствия. Он ждет варианта, который сможет его замотивировать.

Me acaba de confirmar

Jose Mourinho @josemourinhotv

que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC



En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP — 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 ®️ (@pedro_morata) January 21, 2024

По словам Фабрицио Романопереговоры Жозе Моуринью с саудовской стороной никогда не были близки и на данный момент не продвинулись вперед.

⛔️🇵🇹 José Mourinho has confirmed that he’s “not gonna become Al Shabab new head coach”, told @pedro_morata.



Despite reports this week, it was never deal close or advanced between José Mourinho and the Saudi side. pic.twitter.com/08XkLpK4zu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024

Жозе Моуринью начал тренерскую карьеру в 1986 году с юношеской португальской команды. Далее у него был ряд других команд с его родной страны, а после ассистирования тренеру Порту в период с 1993 по 1996, он перешел в Барселону где был помощником Луи ван Гала. После каталонского клуба в 2000 году началась профессиональная карьера Жозе. Он был в тренерском кресле ряда португальских клубов, после в Челси, Интере, Реал Мадриде, Манчестер Юнайтеде, Тоттенхэме и Роме.

В качестве тренера на его счету восемь чемпионских титулов и пять кубков разных стран, два кубка Лиги чемпионов, Кубок Лиги Европы и Лиги Конференций. Моуринью неоднократно признавался тренером года разными организациями.