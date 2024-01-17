Моуринью десятью словами прокомментировал увольнение из Ромы

Легендарный Жозе Моуринью впервые прокомметировал на свое вчерашнее увольнение с поста главного тренера Ромы.

На своей странице в Instagram он запостил видео с памятными моментами в римском клубе, а подписал его лишь 10 словами:

“Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность”.

Вместо 60-летнего португальца команду как минимум до конца сезона возглавил Даниэле Де Росси, который в качестве футболиста отыграл за римлян более 600 матчей.

Моуринью тренировал Рому с лета 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций, а в Серии А дважды финишировала на шестой позиции. В текущем сезоне Рома занимает лишь 9 место после 20 туров.

Также Моуринью вывел Рому в финал прошлогодней Лиги Европы, где она в серии пенальти уступила Севилье.