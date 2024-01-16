1 трофей, жалобы и много удалений. Чем запомнился Моуринью в Роме

Путешествие Жозе Моуринью в Роме официально завершилось сегодня. Клуб и португальский тренер разорвали контракт по обоюдному согласию.

Приводим вашему вниманию статистику Моуринью в римском клубе:

Матчей: 138

Победы: 68

Ничьи: 30

Поражения: 40

Голов забито: 215

Голов пропущено: 147

Трофеи: Лига конфернций-2021/22

Моуринью в Роме запомнился большим количеством красных карточек. За два последних сезона Серии А арбитры 5 раз удаляли его со скаймейки. Также он получил 9 желтых карточек.

Ожидается, что вместо Моуринью римскую команду возглавит легендарный Даниэле Де Росси. Вероятнее всего, после Ромы португальский тренер будет работать в Саудовской Аравии.

Во время работы в Роме португалец запомнился постоянными жалобами на арбитров, недостаточное количество игроков и отношение футболистов к тренировкам.

До Ромы Моуринью тренировал Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Интер, Челси и Порту.

На данный момент Рома занимает лишь 9 место в Серии А, набрав 29 очков. В группе Лиги Европы Рома финишировала на втором месте в группе, пропустив вперед Славию, а в 1/16 финала сыграет против Фейенорда.