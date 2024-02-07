Защитник сборной Нигерии может пропустить матч против ЮАР

Левый защитник Порту и сборной Нигерии Зайду Сануси может пропустить полуфинал Кубка Африки-2023 против ЮАР, сообщает soccernet.ng

26-летний футболист отсутствовал на открытой тренировке, которую посетили журналисты. Однако причины его отсутствия пока что остаются неизвестными.

Если Сануси не сможет принять участие в матче, его место на левом фланге может занять Кэлвин Басси из Фулхэма и Бруно Оньемаэчи из Боавишты.

На текущем Кубке Африки Сануси выходил во всех 5 матчах. Только игру против Гвинеи-Бисау он начал на скамейке запасных, но вышел на замену в концовке матча.

Матч Нигерия – ЮАР состоится сегодня. Начало в 18:00 по центральноевропейскому времени.