Нигерия – ЮАР. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 7 февраля, сборные Нигерии и ЮАР сыграют в первом полуфинале Кубка африканских наций-2023. Многие аналитические ресурсы уже выдвинули свои предположения по поводу стартовых составов команд.

Сборная ЮАР подходит к историческому для себя матчу в оптимальном составе. В команде нет травмированных или дисквалифицированных футболистов, поэтому главный тренер Уго Броос может выпустить свой сильнейший состав.

А вот сборная Нигерии рискует остаться без своего звездного нападающего Виктора Осимхена. Он почувствовал дискомфорт в животе и не полетел с командой на матч. Существует вероятность, что Осимхен прилетит на игру отдельно, но она весьма мала. Однако пока что SofaScore и WhoScored ставят его в ориентировочный стартовый состав.

Заменить Осимхена могут Келечи Ихеаначо, Терем Моффи и Пол Онуачу.

Ориентировочный состав Нигерии

Нвабали – Аджайи, Трост-Эконг, Басси, Сануси, Айна – Оньека, Ивоби – Лукман, Саймон – Моффи

Ориентировочный состав ЮАР

Уильямс – Мудау, Кекана, Мвала, Модиба – Ситхоле, Мокоэна, Морена, Зване, Тау – Макгопа

Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, во втором полуфинале хозяева турнира Кот-д`Ивуар сыграют против ДР Конго.