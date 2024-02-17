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Все выглядит не очень хорошо. Клопп прокомментировал очередные травмы в составе Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 11:15
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Все выглядит не очень хорошо. Клопп прокомментировал очередные травмы в составе Ливерпуля Все выглядит не очень хорошо. Клопп прокомментировал очередные травмы в составе Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал очередные травмы в составе своей команды после матча с Бернли (4:1).

Напомним, форвард Красных Диогу Жота получил травму в одном из игровых эпизодов и покинул поле на носилках. Также травмировался полузащитник Кертис Джонс, который был заменен в первом тайме. В придачу ко всему еще и Дарвин Нуньес пожаловался на болевые ощущения после игры.

«Поначалу все выглядит не очень хорошо, но нам придется подождать… Иногда, когда тебе ставят диагноз, может получиться приятный сюрприз.

Дарвин Нуньес? Мы не уверены, есть у него что-то или нет. Он что-то почувствовал. Посмотрим", - сказал Клопп.

Ливерпуль испытывает серьезные кадровые проблемы. Помимо Жоты и Джонса, в лазарете команды находятся Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослай, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара и Алисон.

Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, опережая Манчестер Сити на пять очков, но сыграв на два матча больше.

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