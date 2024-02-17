АПЛ. Гол Салаха помог Ливерпулю разгромить Брентфорд
Ливерпуль приехал в гости к Брентфорду на матч 25-го тура английской Премьер-лиги.
Мерсисайдцы не испытали проблем с середняком АПЛ, забив один гол в первой половине игры, и еще трижды расписались в воротах соперника во втором тайме. Вперед Красных вывел Диогу Жота на 35-й минуте, а ассистировал ему Дарвин Нуньес.
На 55-й минуте Алексис Макаллистер точным ударом в нижний угол ворот Марка Флеккена удвоил преимущество команды Юргена Клоппа и поставил хозяев в затруднительное положение.
После экватора второго тайма Мохамед Салах довел счет до разгромного, сняв любые вопросы о победителе встречи. Египтянин появился на поле впервые после возвращения с Кубка африканских наций, заменив травмированного Диогу Жоту в конце первого тайма.
Хозяева поля смогли ответить только голом престижа от Айвена Тоуни. Но последнее слово все равно осталось за мерсисайдцами: Коди Гакпо огорчил Флеккена четвертый раз.
Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, опережая Манчестер Сити на пять очков, но сыграв на две игры больше. Брентфорд на 14-й позиции в таблице.
АПЛ, 25-й тур
Брентфорд - Ливерпуль - 1:4
Голы: Тоуни, 75 - Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах 68, Гакпо, 86