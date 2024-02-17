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Новые проблемы для Ливерпуля. Сразу два важных игрока получили травмы в матче с Бренфтордом

Новости футбола Сегодня, 08:42
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Новые проблемы для Ливерпуля. Сразу два важных игрока получили травму в матче с Бренфтордом Скриншот из трансляции

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота выбыл из строя на неопределенное время. В матче 25 тура английской Премьер-лиги футболист получил травму и даже не смог самостоятельно покинуть поле: его забрали сотрудники стадиона на носилках.

Эпизод произошёл на 42 минуте. Жота в борьбе за мяч столкнулся с Макалистером и Норгордом, после чего оказался на газоне. Медики Ливерпуля после небольшой консультации около игрока приняли решение просить о замене.

Кроме Диогу Жоты в этом же матче ранее получил травму полузащитник Кертис Джонс. Игрок пройдет тесты в ближайшее время.

Стоит также отметить, что для поклонников Ливерпуля сегодня были и приятные новости: Диогу Жоту на поле заменил Мохамед Салах. Это первый выход на поле египетского форварда после Кубка африканских наций.

Заметим, что лазарет Ливерпуля сейчас переполнен важными игроками. Из-за различных травм помочь своей команде не могут Александер-Арнольд, Собослай, Матип, Байчетич, Алькантара, Алисон, а теперь еще Жота и Джонс.

На данный момент Ливерпуль занимает первое место в АПЛ. Ман Сити команда Юргена Клоппа опережает на два очка, но провела на один матч больше.

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