Серьезная потеря. Голкипер Ливерпуля получил травму и пропустит следующий матч

Основной голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер получил повреждение на тренировке, сообщает Liverpool Echo.

Как стало известно, бразильский вратарь травмировал подколенное сухожилие. Алиссон пропустит матч Премьер-лиги против Брентфорда, который состоится в субботу, получив повреждение во время тренировки. Он пройдет детальное обследование, чтобы определить степень травмы. Келлехер займет его место в рамке ворот.

Также, лидер Ливерпуля Трент Александер-Арнольд не поможет своей команде в ближайших матчах. Защитник попал в лазарет на несколько недель. Он наверняка не поможет Красным в финале Кубка английской лиги против Челси, который состоится 25 февраля.

Напомним, что египетский вингер Мохамед Салах начал тренироваться в общей группе Ливерпуля. Египтянин занимался вместе с партнерами во вторник, 13 февраля.

Алиссон Бекер летом 2018 года подписал шестилетний контракт с Ливерпулем. Сумма трансфера составила 66,8 млн фунтов (72,5 млн евро), что сделало Бекера самым дорогим вратарем в истории, на тот момент.