Звезда Ливерпуля выбыл на несколько недель и пропустит матч против Челси в финале Кубка лиги

Лидер Ливерпуля Трент Александер-Арнольд не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Защитник, который недавно установил рекорд Премьер-лиги, угодил в лазарет на несколько недель. Он наверняка не поможет Красным в финале Кубка английской лиги против Челси, который пройдет 25 февраля.

Отмечается, что ранее в клубе форсировали восстановление игрока после разрыва связок колена, что усугубило ситуацию и спровоцировало рецидив.

Напомним, Александер-Арнольд вынужден был досрочно покинуть поле в субботнем матче с Бернли (3:1) из-за повреждения. В текущем сезоне правый защитник забил два гола и отдал 10 результативных передач в 29 матчах мерсисайдской команды во всех турнирах.

Ливерпуль лидирует в АПЛ. 17 февраля команда Юргена Клоппа сыграет против Брентфорда на выезде.