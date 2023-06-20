В Италии расстреляли авто капитана местной футбольной команды

“Фоджа” не смогла вернуться в Серию В по итогам завершившегося сезона.

Коллектив проиграл “Лекко” в двухматчевом противостоянии, что вызвало гнев у руководства и у болельщиков клуба.

По решению руководство клуба четыре игрока были оштрафованы за плохую игру.

В свою очередь болельщики взяли дело в свои руки и разгромили Jeep Renegade капитана команды Давиде ди Паскуале, который находился на парковке в центре города.

По предварительным данным, они обстреляли его из травматического оружия.