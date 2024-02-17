Тренер Тоттенхэма опроверг слухи о возможной замене Юргена Клоппа в Ливерпуле

С тех пор, как Юрген Клопп объявил о своем намерении покинуть Ливерпуль в конце текущего сезона, нескольких тренеров по всему миру связывали с переездом на «Энфилд». В этом списке был и наставник Тоттенхэма Анге Постекоглу. Но сам австралиец решил опровергнуть эти слухи.

Выступая перед журналистами, тренер «шпор» сказал:

«Возможно, я буду в шорт-листе. Но не думаю, что хочу что-либо говорить по этому поводу, потому что не думаю, что это когда-либо будет в моем сознании относительно того, каковы приоритеты в моей жизни и того, какое место я сейчас занимаю».

Также Постекоглу добавил, что он только начинает работать в клубе Северного Лондона и ему еще предстоит пройти долгий путь. Он сказал:

«Я здесь всего семь месяцев, так что это очевидно. Я изо всех сил старался сказать, что нам еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения футбола, в который мы хотим играть, команды, которой мы хотим быть, и состава, который мы хотим иметь. У нас было два положительных момента. Я думаю, что до сих пор у нас была достойная кампания, но у нас есть долгий путь. Когда мы говорим о тренерах – это забавная ситуация. Когда у нас дела идут не очень хорошо, возникают вопросы о том, останемся ли мы здесь. Реальность такова, что большая часть этого находится вне наших сил. Я никогда не беспокоюсь об этом».

Помимо Постекоглу руководство клуба также интересуется наставником Бейер Леверкузена Хаби Алонсо, о котором сам Юрген Клопп положительно отзывался. Испанец с самого начала сезона сохраняет непобедимость команды и в настоящее время его команда лидирует в Бундеслиге.