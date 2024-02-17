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Замена Юргену Клоппу? Главный тренер Ливерпуля назвал Хаби Алонсо выдающимся тренером

Новости футбола Сегодня, 05:11
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Замена Юргену Клоппу? Главный тренер Ливерпуля назвал Хаби Алонсо выдающимся тренером Фото с сайта footballtransfers.com/Автор неизвестен

После того, как Юрген Клопп объявил о своем уходе из Ливерпуля в конце сезона, экс-игрока мерсисайдцев Хаби Алонсо неоднократно связывали с работой на Энфилде. В данный момент команда 41-летнего специалиста, Байер Леверкузен, возглавляет Бундеслигу, опережая действующих чемпионов – Баварию Мюнхен на пять очков.

Во время общения с журналистами Юрген Клопп сказал:

«Хаби проделывает невероятную работу».

Алонсо провел пять сезонов за Ливерпуль с 2004 по 2009 год и выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок и Кубок сообщества, прежде чем перешел в Реал Мадрид и Баварию. Бывший полузащитник возглавил Леверкузен в 2022 году, и в этом сезоне они остаются непобедимыми во всех соревнованиях - лидируют в Бундеслиге, а также пробились в полуфинал Кубка Германии и в 1/8 финала Лиги Европы.

Успех Алонсо в Германии, в том числе недавняя победа со счетом 3:0 над соперником за титул – Баварией, как сообщается, сделал его одной из главных управленческих целей для клубов по всей Европе, включая Ливерпуль и Реал Мадрид.

По этому поводу, во время общения сBBC, Юрген Клопп сказал:

«Его команда так хорошо настроена. Он оставил на ней должный отпечаток.

Следующее поколение [тренеров] уже существует, и я бы сказал, что Хаби является выдающейся личностью в этом плане.

Он бывший игрок мирового уровня, тоже из тренерской семьи, и это немного помогает: он уже был тренером, когда играл.

Футбол, в который играет его команда, коллективы, которые он формирует, трансферы, которые он совершает — это невероятно.

Если бы вы спросили меня восемь недель назад о Хаби Алонсо, я бы ответил: «О боже!».

С «динозаврами», если хотите, [Карло] Анчелотти, [Жозе] Моуринью, [Пеп] Гвардиола, может быть, мы не справимся в ближайшие 20 лет».

Напомним, что в январе Клопп сделал шокирующее заявление о том, что уйдет из Ливерпуля летом после девяти лет работы, заявив, что у него «иссякают силы».

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