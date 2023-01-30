Стало известно, будет ли "Реал" покупать новых футболистов зимой

Наставник “Реала" Карло Анчелотти рассказал, что клуб больше не будет покупать футболистов зимой.

По словам итальянца, “трансферный рынок для ”Реала".

“Никто не придёт и никто не уйдёт. В январе больше трансферов не будет”, — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что зимой “Реал” приобрел 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика.