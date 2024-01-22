Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису

На Australian Open прошли матчи четвертого круга среди женщин. Определились восемь теннисисток, которые поборются за полуфинал.

Всего в четвертом круге Australian Open-2024 сыграли три представительницы топ-10 мирового рейтинга. Все они вышли в следующий круг: Арина Сабаленка (2), Коко Гофф (4) и Барбора Крейчикова (9). Кроме этих трех теннисисток в 1/4 прошли: Линда Носкова, Даяна Ястрамская, Анна Калинская, Цинь Вэнь Чжэн и Марта Костюк.

Все пары 1/4 финала Australian Open-2024 у женщин:

Носкова - Ястремская

Калинская - Чжэн

Костюк - Гофф

Крейчикова - Сабаленко

Australian Open - один из четырех турниров Большого шлема, который сейчас проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн-Парк. Финал женского одиночного турнира Australian Open-2024 состоится в субботу, 27 января.

Напомним, что Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open. Также, определились чвертьфиналисты Australian Open среди мужчин.