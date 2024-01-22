EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису

Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису

Новости тенниса Сегодня, 12:45
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису Getty

На Australian Open прошли матчи четвертого круга среди женщин. Определились восемь теннисисток, которые поборются за полуфинал.

Всего в четвертом круге Australian Open-2024 сыграли три представительницы топ-10 мирового рейтинга. Все они вышли в следующий круг: Арина Сабаленка (2), Коко Гофф (4) и Барбора Крейчикова (9). Кроме этих трех теннисисток в 1/4 прошли: Линда Носкова, Даяна Ястрамская, Анна Калинская, Цинь Вэнь Чжэн и Марта Костюк.

Все пары 1/4 финала Australian Open-2024 у женщин:

  • Носкова - Ястремская
  • Калинская - Чжэн
  • Костюк - Гофф
  • Крейчикова - Сабаленко

Australian Open - один из четырех турниров Большого шлема, который сейчас проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн-Парк. Финал женского одиночного турнира Australian Open-2024 состоится в субботу, 27 января.

Напомним, что Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open. Также, определились чвертьфиналисты Australian Open среди мужчин.

Популярные новости
Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице Новости футбола Сегодня, 12:56 Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:51 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 10:43 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Больше новостей
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 13:24 Конец карьеры? Доротея Вирер рассказала о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 12:58 Агент Моуриньо прокомментировал будущее своего клиента после отставки с Ромы Новости футбола Сегодня, 12:56 Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице Новости баскетбола Сегодня, 12:51 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости тенниса Сегодня, 12:45 Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису Новости футбола Сегодня, 12:42 Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса Новости футбола Сегодня, 12:14 Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023? Новости футбола Сегодня, 12:12 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:09 Кубок Азии. Таджикистан пробился в плей-офф и спокойная победа Катара Новости футбола Сегодня, 12:08 Бывший вингер Баварии и Ювентуса возвращается на Родину
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс Сегодня Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года