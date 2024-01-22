Определились все четвертьфинальные пары на Australian Open у мужчин

В течение следующих двух дней на Australian Open пройдут матчи 1/4 финала.

Всего среди 16 участников четвертого круга Australian Open-2024 соревновались девять из десяти первых ракеток мира, семь из них вышли в следующий этап турнира. Впервые в Открытой эре в четвертьфинал Грэндслема в Мельбурне вышли топ-6 сеяных основы. В четвертьфинал пробились следующие теннисисты: Новак Джокович, Тейлор Фриц, Янник Зиннер, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Даниил Медведев, Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Джокович (1) - Фриц (12)

Зиннер (4) - Рублев (5)

Хуркач (9) - Медведев (3)

Зверев (6) - Карлос Алькарас (2)

Один из четырех турниров Большого шлема, который сейчас проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн-Парк. Финал мужского одиночного турнира Australian Open-2024 состоится в воскресенье, 28 января.

Напомним, что Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open.