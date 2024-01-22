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Определились все четвертьфинальные пары на Australian Open у мужчин

Новости тенниса Сегодня, 11:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Определились все четвертьфинальные пары на Australian Open у мужчин Getty

В течение следующих двух дней на Australian Open пройдут матчи 1/4 финала.

Всего среди 16 участников четвертого круга Australian Open-2024 соревновались девять из десяти первых ракеток мира, семь из них вышли в следующий этап турнира. Впервые в Открытой эре в четвертьфинал Грэндслема в Мельбурне вышли топ-6 сеяных основы. В четвертьфинал пробились следующие теннисисты: Новак Джокович, Тейлор Фриц, Янник Зиннер, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Даниил Медведев, Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Джокович (1) - Фриц (12)
  • Зиннер (4) - Рублев (5)
  • Хуркач (9) - Медведев (3)
  • Зверев (6) - Карлос Алькарас (2)

Один из четырех турниров Большого шлема, который сейчас проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн-Парк. Финал мужского одиночного турнира Australian Open-2024 состоится в воскресенье, 28 января.

Напомним, что Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open.

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