Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет

Чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open, начиная с 2008 года – 19 лет и 66 дней.

В 2008 году в восьмерку сильнейших пробилась Агнешка Радванска, когда ей было только 18 лет и 319 дней.

2008 - Linda Noskova is the youngest player to make the Women's Singles quarter-finals at the Australian Open since Agnieszka Radwanska. Talent.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider — OptaAce (@OptaAce) January 22, 2024

Напомним, в 1/8 финала Носкова переиграла Элину Свитолину, которая не смогла продолжить матч из-за болей в спине. До этого она сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Швентек.

В своем первом четвертьфинале турнира Большого шлема в карьере Носкова сыграет проти украинки Даяны Ястремской, которая занимает 93-е место в рейтинге WTA, а по ходу турнира неожиданно выбила Маркету Вондроушову и Викторию Азаренко.

Вчера в 1/4 финала пробились Коко Гофф и Арина Соболенко, которые являются главными фаворитками турнира.