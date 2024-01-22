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Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет

Новости тенниса Сегодня, 06:33
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет

Чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open, начиная с 2008 года – 19 лет и 66 дней.

В 2008 году в восьмерку сильнейших пробилась Агнешка Радванска, когда ей было только 18 лет и 319 дней.

Напомним, в 1/8 финала Носкова переиграла Элину Свитолину, которая не смогла продолжить матч из-за болей в спине. До этого она сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Швентек.

В своем первом четвертьфинале турнира Большого шлема в карьере Носкова сыграет проти украинки Даяны Ястремской, которая занимает 93-е место в рейтинге WTA, а по ходу турнира неожиданно выбила Маркету Вондроушову и Викторию Азаренко.

Вчера в 1/4 финала пробились Коко Гофф и Арина Соболенко, которые являются главными фаворитками турнира.

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