Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет
Новости тенниса Сегодня, 06:33
Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Aus Open за 16 лет
Чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой четвертьфиналисткой Australian Open, начиная с 2008 года – 19 лет и 66 дней.
В 2008 году в восьмерку сильнейших пробилась Агнешка Радванска, когда ей было только 18 лет и 319 дней.
Напомним, в 1/8 финала Носкова переиграла Элину Свитолину, которая не смогла продолжить матч из-за болей в спине. До этого она сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Швентек.
В своем первом четвертьфинале турнира Большого шлема в карьере Носкова сыграет проти украинки Даяны Ястремской, которая занимает 93-е место в рейтинге WTA, а по ходу турнира неожиданно выбила Маркету Вондроушову и Викторию Азаренко.
Вчера в 1/4 финала пробились Коко Гофф и Арина Соболенко, которые являются главными фаворитками турнира.
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