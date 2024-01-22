Азаренко сенсационно вылетела от 93-й ракетки мира, Свитолина уступила из-за травмы

Украинка Даяна Ястремская, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге, сотворила еще одну сенсацию на Australian Open 2024. В 1/8 финала она обыграла №22 WTA Викторию Азаренко, не представляющую на турнире никакую страну.

В первом сете спортсменки проиграли по три гейма на своих подачах и дошли до тай-брейка, где Ястремская выиграла 8:6. Во втором сете украинка отдала Азаренко 4 гейма.

Ранее Ястремская неожиданно выбила с Australian Open чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. Для 23-летней украинки это будет первый четвертьфинал в карьере на турнирах Большого шлема.

В еще одном матче 1/8 финала Элина Свитолина из-за травмы спины уступила 19-летней чешке Линде Носковой, которая ранее выбила первую ракетку мира Игу Швентек. Носкова выиграла 3 гейма, а после этого украинка не смогла продолжать игру.

В четвертьфинале Ястремская и Носкова сыграют друг против друга.

Напомним, вчера в 1/4 финала пробились Коко Гофф и Арина Соболенко, которые являются главными фаворитками турнира.