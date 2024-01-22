EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Азаренко сенсационно вылетела от 93-й ракетки мира, Свитолина уступила из-за травмы

Азаренко сенсационно вылетела от 93-й ракетки мира, Свитолина уступила из-за травмы

Новости тенниса Сегодня, 02:07
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Азаренко сенсационно вылетела от 93-й ракетки мира, Свитолина уступила из-за травмы Getty images

Украинка Даяна Ястремская, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге, сотворила еще одну сенсацию на Australian Open 2024. В 1/8 финала она обыграла №22 WTA Викторию Азаренко, не представляющую на турнире никакую страну.

В первом сете спортсменки проиграли по три гейма на своих подачах и дошли до тай-брейка, где Ястремская выиграла 8:6. Во втором сете украинка отдала Азаренко 4 гейма.

Ранее Ястремская неожиданно выбила с Australian Open чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. Для 23-летней украинки это будет первый четвертьфинал в карьере на турнирах Большого шлема.

В еще одном матче 1/8 финала Элина Свитолина из-за травмы спины уступила 19-летней чешке Линде Носковой, которая ранее выбила первую ракетку мира Игу Швентек. Носкова выиграла 3 гейма, а после этого украинка не смогла продолжать игру.

В четвертьфинале Ястремская и Носкова сыграют друг против друга.

Напомним, вчера в 1/4 финала пробились Коко Гофф и Арина Соболенко, которые являются главными фаворитками турнира.

Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:29 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 04:51 Зверев на тай-брейке в пятом сете пробился в 1/4 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 04:31 ПСЖ пытается опередить Реал и МЮ в борьбе за вундеркинда Лилля Новости футбола Сегодня, 03:52 Бензема планирует провести переговоры с руководством Аль-Иттихада Новости футбола Сегодня, 03:19 Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки Новости тенниса Сегодня, 02:52 Медведев и Хуркач легко пробились в 1/4 финала Australian Open Новости тенниса Сегодня, 02:07 Азаренко сенсационно вылетела от 93-й ракетки мира, Свитолина уступила из-за травмы Новости хоккея Сегодня, 01:29 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Вчера, 17:07 Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов Новости футбола Вчера, 17:02 Реалу нужен Коуту, клуб АПЛ в погоне за Бонифейсом. Главные трансферные новости за 21 января
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс Сегодня Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Бокс 23 янв 2024 Артем Далакян — Сеиго Акуи прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года