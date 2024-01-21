Новые главные фаворитки турнира. Гофф и Соболенко вышли в четвертьфинал Aus Open

Из первой десятки теннисного рейтинга WTA продолжают свой путь на Australian Open 2024 только трое. Самый высокий рейтинг у американки Коко Гофф и Арины Соболенко (без гражданства), которые посеяны под вторым и четвертым номерами на турнире. Обе теннисистки сегодня одержали уверенные победы в 1/8 финала.

Коко Гофф встречалась с полячкой Магдаленой Френх. Гофф отдала сопернице всего три гейма и выграла встречу за один час и пять минут: 6:1, 6:2.

Параллельно на корты Мельбурна вышла Арина Соболенко, которая встречалась с 22-летней американкой Амандой Анисимовой. Интриги в этой игре мы также не увидели: 6:3, 6:2 в пользу фаворитки.

Заметим, что ни Гофф, ни Соболенко еще не проиграли ни одного сета на текущем турнире. Теннисистки могут встретиться друг с другом в полуфинале Aus Open 2024.