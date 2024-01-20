Известны все участницы. Кто прошел в четвертый раунд Australian Open среди женщин

В Мельбурне, Австралия, продолжается первый турнир серии Большого шлема текущего года -AustralianOpen.

Сегодня прошли завершающие матчи третьего раунда среди женщин и определились все пары, которые сыграют в четвертом раунде.

На турнире одновременно много, как и ожидаемых результатов, так и сенсаций. Напомним, что первая ракетка мира Ига Свёнтек вылетела с турнира в третьем раунде проиграв 50-й ракетке Линде Носковой.

Примечательно, что из первой десятки рейтингаWTAв 1/8 финала присутствует лишь две участницы.

Список пар четвертого этапаAustralianOpen: