Известны все участницы. Кто прошел в четвертый раунд Australian Open среди женщин
Новости тенниса Сегодня, 07:24
Фото с сайта atptour.com/Автор неизвестен
В Мельбурне, Австралия, продолжается первый турнир серии Большого шлема текущего года -AustralianOpen.
Сегодня прошли завершающие матчи третьего раунда среди женщин и определились все пары, которые сыграют в четвертом раунде.
На турнире одновременно много, как и ожидаемых результатов, так и сенсаций. Напомним, что первая ракетка мира Ига Свёнтек вылетела с турнира в третьем раунде проиграв 50-й ракетке Линде Носковой.
Примечательно, что из первой десятки рейтингаWTAв 1/8 финала присутствует лишь две участницы.
Список пар четвертого этапаAustralianOpen:
- Линда Носкова (Чехия) [50] – Элина Свитолина (Украина) [19]
- Виктория Азаренка [22] – Даяна Ястремская (Украина) [93]
- Ясмине Паолини (Италия) [31] – Анна Калинская [75]
- Цинь Вень Чжен (Китай) [15] – Осеан Доден (Франция) [95]
- Марта Костюк (Украина) [37] – Мария Тимофеева [170]
- Магдалена Френх (Польша) [69] – Коко Гофф (США) [4]
- Мирра Андреева [47] – Барбора Крейчикова (Чехия) [11]
- Аманда Анисимова (США) [442] – Арина Соболенко [2]
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