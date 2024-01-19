Гофф прошла в четвертый раунд Aus Open и не проиграла еще ни сета

Американка Коко Гофф продолжает показывать уверенную игру на первом турнире серии Большого шлема в 2024 году. В третьем подряд матче 19-летняя теннисистка не отдала соперницам ни одной партии.

Дуэль против №82 рейтинга WTA, Алиши Паркс из США продолжалась всего час. За два сета Гофф позволила своей сопернице выиграть всего два гейма из четырнадцати. При это, Гофф показала 100 процентов реализации брейк-поинтов (5/5). Паркс ни разу не добралась до брейк-поинтов и запомнилась большим количеством невынужденных ошибок - 34, это в четыре раза больше, чем было сегодня у Гофф.

В следующем раунде Коко Гофф встретится с полячкой Магдаленой Френх.

Напомним, что 19-летняя Коко Гофф действующая победительница US Open. В Мельбурне американская теннисистка максимум добиралась только до четвертого раунда.

Алиша Паркс - Коко Гофф 0:6, 2:6