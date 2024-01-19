Циципас без проблем вышел в четвертый круг Aus Open

Седьмая ракетка мира, Стефанос Циципас, в трех сетах победил француза Люку ван Аша и пробился в четвертый раунд первого теннисного Мейджора года Australian Open.

Поединок продолжался всего два часа. За это время ван Аш набрал всего семь геймов, в то время как Циципас выиграл три сета. На счету греческого теннисистка 12 эйсов (1 у соперника), ни одной двойной ошибки (5 у соперника) и практически идеальная реализация брейк-поинтов - 6/8 (1/9 у соперника).

Уже известно, что в следующем раунде Циципас встретится с американцем Тейлором Фрицем.

Напомним, что 25-летний Стефанос Циципас еще ни разу в карьере не выигрывал турниры серии Большого шлема, но дважды играл в финале: на French Open 2021 и Australian Open 2023.

Люка ван Аш - Стефанос Циципас 3:6, 0:6, 4:6