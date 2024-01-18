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Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024

Новости тенниса Вчера, 22:43
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024 В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 между итальянским теннисистом Янником Синнером (АТР 4) и 29-м номером АТР Себастьяном Баэсом (Аргентина).

В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 между итальянским теннисистом Янником Синнером (АТР 4) и 29-м номером АТР Себастьяном Баэсом (Аргентина).

Игра завершилась за 1 час и 53 минуты со счетом 6:0, 6:1, 6:3 в пользу Синнера.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [4] – Себастьян Баэс (Аргентина) [29] – 6:0, 6:1, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. В 2023 году Синнер выиграл у аргентинца 2:1 на старте Мастерса в Шанхае.

Лучшим результатом Янника на кортах Мельбурна является четвертьфинал в 2022 году.

Синнер стал первым теннисистом в мужском одиночном разряде Australian Open 2024, который пробился в 1/8 финала турнира.

В 4-м раунде мейджора Янник сыграет против победителя матча Карена Хачанова, который уже после завершения матча Синнера закрыл Томаша Мачака в трех сетах.

Ранее в 1/8 финала женского одиночного разряда пробилась Арина Соболенко.

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