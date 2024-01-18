Соболенко разгромила Цуренко со счетом 6:0, 6:0 и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора нейтральная теннисистка в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко (WTA 33) за 52 минуты, не отдав ни одного гейма.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) [28] - Арина Соболенко [2] - 0:6, 0:6

Это была третья встреча девушек. Соболенко выиграла 2-й очный поединок.

Арина впервые в карьере обыграла соперницу со счетом 6:0, 6:0. Ранее такой результат на кортах Мельбурна фиксировался в 2021 году, когда Эшли Барти в 1/128 финала разгромила Данку Ковинич.

Отметим, что Соболенко является действующей чемпионкой Australian Open.

В 1/16 финала Арина сыграет против Аманды Анисимовой, которая выиграла матча 3-го раунда у Паулы Бадосы.

Ранее 1-я ракетка мира Ига Свентек не без проблем закрыла Даниэль Коллинс в 1/32 финала.