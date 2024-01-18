Пегула неожиданно вылетела с Australian Open, непростая победа Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек одержала непростую победу в матче второго круга Australian Open. Польская теннисистка в трех сетах переиграла американку Даниэль Коллинс, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге.

Швентек выиграла первый сет 6:4, а вот во втором проиграла аж три гейма на своей подаче и уступила 3:6. В решающей партии Коллинс отчаянно цеплялась за результат, и была близка к сенсации, но все же уступила Швентек 4:6.

В еще одном матче дня турнир неожиданно покинула пятая ракетка мира Джессика Пегула. Американская спортсменка не сумела выиграть ни одного сета у 22-летней француженки Клары Бюрель, которая идет на 51-й позиции в рейтинге WTA.

В первом сете Пегуле удалось взять 4 гейма, тогда как во второй партии Бюрель разгромила соперницу 6:2.

Швентек в третьем круге сыграет против 19-летней представительницы Чехии Линды Носковой – 50-я ракетка мира. Бюрель ждет встреча с соотечественицей Осеан Доден.