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Невероятно! Ига Свентек вылетела в третьем круге Aus Open

Новости тенниса Сегодня, 05:42
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Невероятно! Ига Свентек вылетела в третьем круге Aus Open Фото: twitter.com/rolandgarros / Автор неизвестен

Первый номер рейтинга WTA, Ига Свентек, завершила выступления на первом Мейджоре 2024 года уже на стадии третьего раунда. Польская теннисистка проиграла в трех сетах чешке Линде Носковой.

Встреча продолжалась более двух часов. Свентек выиграла первый сет, однако проиграла два следующих. Ключевым во встрече стал седьмой гейм на подаче полячки, который выиграла Носкова.

Ига Свентек еще ни разу в карьере не выигрывала Australian Open. Наивысшим достижением для нее остается полуфинал 2022. Всего у 22-летней полячки четыре победы на турнирах серии Большого шлема: три на French Open и одна на US Open.

Выход в четвертый раунд Aus Open - это наивысшее достижение в карьере 19-летней теннисистки. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Элина Свитолина - Виктория Голубич.

Ига Свентек - Линда Носкова 6:3, 3:6, 4:6

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