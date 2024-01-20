Алькарас за один час вышел в 1/8 финала Aus Open и побил легендарный рекорд Бьорна Борга
лькарас за один час вышел в 1/8 финала Aus Open и побил легендарный рекорд Бьорна Борга
Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия не почувствовал проблем в матче третьего раунда Australian Open против китайца Чжунченга Шана.
Поединок продолжался всего один час и пять минут. За это время Алькарас выиграл два сета со счетом 6:1, а также успел выйти в лидеры в третьем 1:0. Однако продолжить встречу Шан не смог и завершил ее досрочного. Скорее всего, причиной стала травма правого бедра у китайца.
После матча Алькарас написал обращение к своему сопернику на камере, пожелав поскорее восстановиться.
“Мы обязательно сыграем еще раз! Оставайся сильным! Желаю скорейшего восстановления!”.
Любопытно, что за 293 игры на профессиональном уровне 20-летнего Карлоса Алькараса это был только первый матч, когда соперник оказался младше его: 18-летнему Чжунченгу Шану всего 18 лет.
Также стоит отметить, что Алькарас стал самым молодым игроком в Открытую эру тенниса, который достиг четвертого подряд раунда турнира серии Большого шлема, побив рекорд легендарного Бйорна Борга.
Чжунченг Шан - Карлос Алькарас Гарфия 1:6, 1:6, 0:1 (отказ - Шан)