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Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году

Новости тенниса Сегодня, 14:37
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году ФОТО: Cameron Spencer

В ночь на 18 января состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между Игой Свентек (Польша, WTA 1) и Даниэль Коллинс (США, WTA 62).

Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Иги. После завершения встречи 30-летняя Коллинс провела пресс-конференцию, на которой анонсировала завершение карьеры:

"Я считаю, что у меня была очень хорошая карьера. Конечно, в ней были и взлеты, и падения. Я думаю, что путешествия и некоторые моменты за пределами корта в плане расписания и всего остального – делают теннис очень тяжелым видом спорта.

У меня есть и другие цели, которых я хотела бы достичь в своей жизни вне тенниса, и я хотела бы иметь возможность и время, чтобы их осуществить. Очевидно, что дети для меня – большой приоритет.

Это будет мой последний сезон. Не знаю точно когда завершу карьеру, но это будет мой последний сезон, и я очень жду дальнейших соревнований:, – сказала Коллинс.

В 2022 году Даниэль обыграла Свентек в полуфинале Аus Open и вышла в финале, где уступила Эшли Барти. Наивысшая позиция Коллинс в рейтинге WTA – седьмая. За карьеру американка выиграла 2 титула WTA и заработала 6.7 миллионов долларов.

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