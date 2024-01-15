Севилья арендовала полузащитника у Манчестер Юнайтед

20-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри продолжит свою карьеру в испанской Севилье.

Фабрицио Романо сообщил, что тунисец будет выступать за команду из Андалусии на правах аренды до конца сезона. Ранее инсайдер заявлял, что в соглашении не будет прямого пункта о выкупе, но Севилья сможет забрать Ганнибала себе на постоянной основе за 20 миллионов евро уже этим летом.

🚨⚪️🔴 Hannibal Mejbri has just signed in as new Sevilla player from Manchester United.



Deal completed. 🇹🇳 pic.twitter.com/FuUcTlwXYU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Полузащитник перешел в Манчестер Юнайтед летом 2019 года из Монако за 10 миллионов евро, но дебютировал за основу «красных дьяволов» только 23 мая 2021 года в матче АПЛ против Вулверхемптона (1:2) ещё за Уле Гуннара Сульшера.

В этом же сезоне он взял участие в десяти матчах основной команды Манчестер Юнайтед, в которых забил один гол. Именно он в поединке против Брайтона (1:3) стал для Межбри дебютным за основу «красных дьяволов».

Напомним, что Ганнибал стал не единственным игроком, которого МЮ отдал в аренду в это трансферное окно. Ранее до конца сезона перешел в дортмундскую Боруссию Джейдон Санчо.