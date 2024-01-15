Спортивный директор Боруссии оценил шансы оставить Санчо в команде

Спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель оценил возможность продолжения сотрудничества с Джейдоном Санчо, которого «пчёлы» арендовали у Манчестер Юнайтед до конца сезона, на следующую кампанию.

Как заявил функционер в комментарии Sky Sports Deutschland, шансы оставить англичанина в команде невелики:

«Шанс не очень высок. Два с половиной года назад Манчестер Юнайтед заплатил за Санчо более 85 миллионов евро, и мы никак не могли получить опцию выкупа, которая бы была экономически выгодна для нас».

Ранее сообщалось, что за аренду 23-летнего вингера Боруссия заплатила Манчестер Юнайтед 4 миллиона евро, а само соглашение не предусматривает права выкупа.

Санчо временно покинул состав «красных дьяволов» после скандала со своим наставником Эриком Тен Хагом, который недавно высказался о перепалке с англичанином.

Вингер защищал цвета Боруссии Дортмунд четыре года, начиная с лета 2017 года. На его счету 50 голов и 64 ассиста в 137 играх за желто-черных.