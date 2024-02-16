Сборная Нигерии может остаться без тренера, который вывел ее в финал КАН-2023

Главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру, скорее всего, продолжит свою карьеру в другом месте. Как сообщает soccernet.ng, контракт португальского тренера с Федерацией футбола Нигерии (NFF) завершился после Кубка Африки-2023, а продлевать соглашение Пезейру не хочет.

Дело в том, что последние два месяца Пезейру не выплачивали зарплату. NFF предложила ему новое соглашение, но 63-летний тренер ответил отказом.

У Пезейру на данный момент есть предложение от сборной Алжира и гранда египетского футбола Замалек.

Бывший полузащитник Барселоны Эммануэль Амунике, который ранее тренировал сборную Танзании и Нигерию U-17, уже высказал готовность заменить Пезейру.

Пезейру стал главным тренером “Суперорлов” в марте 2022 года. Под его руководством сборная Нигерии вышла в финал Кубка Африки-2023, где уступила Кот-д`Ивуару (1:2).

До Нигерии Пезейру тренировал сборные Венесуэлы и Саудовской Аравии, а на клубном уровне известен по работе с лиссабонским Спортингом, Брагой, Виторией Гимарайнш, Аль-Хилялем и египетским Аль-Ахли.