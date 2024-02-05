Самый известный в мире инсайдер уверен в будущем Мбаппе

Реал очень быстро продвигается в переговорах по трансферу звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Фабрицио Романо.

В отличие от прошлого года, Флорентино Перес и другие члены руководства Реала уверенны, что им удастся достигнуть договоренности.

🚨 Real Madrid keep advancing on Kylian Mbappé deal with confidence — but nothing has been signed yet.



Formal decision on player side expected soon.



↪️ Nasser Al Khelaifi & PSG have not received any formal communication yet.



It’s a crucial step, part of the pact with Kylian. pic.twitter.com/lzts0ta5wZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024

Известно, что в Реале Мбаппе будет зарабатывать меньше, чем в ПСЖ. Реал всегда настаивал на том, что сделка может состоится только на его условиях, или клуб будет искать другое решение.

Сегодня также сообщалось, что помимо Реала, Мбаппе рассматривает варианты с трансфером в Ливерпуль и Арсенал.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне. Он покинет клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 29 голов и 7 ассистов в 28 матчах.