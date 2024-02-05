Не только Реал. Мбаппе рассматривает два варианта из АПЛ

Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть ПСЖ после завершения его контракта в июне. Ранее Le Parisien сообщил, что французский форвард договорился о контракте с Реалом. Но не так все однозначно.

Как сообщает ESPN, Мбаппе все еще не может договориться с Реалом по поводу зарплаты, поскольку мадридский клуб предлагает ему в два раза меньше, чем он получает в ПСЖ. Этот момент является “камнем преткновения” в переговорах.

Ранее стало известно, что Реал готов предложить Мбаппе не более 15 миллионов евро в год, но с передачей 60% имиджевых прав на футболиста.

Окружение Мбаппе начинает изучать варианты с трансфером в один из двух топ-клубов АПЛ. Там интерес к Мбаппе проявляют Арсенал и Ливерпуль, которые готовы платить больше, чем Реал.

Сам Килиан рассматривает Арсенал, потому что во многом старается наследовать легенде “канониров” Тьерри Анри.