Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе

Реал выражает готовность пойти на значительные финансовые уступки для приобретения нападающего ПСЖ и сборной Франции, Килиана Мбаппе.

Как сообщает Football Espana, ссылаясь на Cadena Cope, в Мадриде осознают, что они не в состоянии предложить французу те суммы, которые он получает каждый месяц в ПСЖ. Согласно данным источника, базовая зарплата Мбаппе в Реале не превысит 15 миллионов евро.

Вместо этого Реал готов передать Мбаппе 60% его имиджевых прав, хотя обычно клуб сохраняет эти права полностью.

Также, учитывая, что переход может произойти на правах свободного агента, Реалу придется предложить Килиану значительный подписной бонус. По информации журналиста Cadena Cope Роберто Моралеса, "сливочные" готовы выделить французу около 60 миллионов евро.

Отмечается, что Мбаппе уже принял решение и в ближайшие дни объявит о своем решение относительно своего будущего.