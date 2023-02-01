Румынский “Оцелул” отменил товарищеский матч с российской командой за час до его начала

Румынский “Оцелул” отменил матч с российским “Енисеем” за час до его начала.

Все дело в том, что Федерация футбола Румынии пригрозила своему представителю снятием очков в случае проведения товарищеского матча с командой из РФ на сборах в

Как заявил директор “Енисея” Алексей Ивахов, контракт о проведении товарищеского матча был заключен неделю назад.

“Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышла на поле и начала разминаться. Потом поступил звонок из федерации. Они просто сели в автобус и уехали”, - сказал он.