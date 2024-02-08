Промоутер Усика поделился мыслями относительно боя против Фьюри

Промоутер украинского боксера Александра Усика рассказал состоится ли бой против Тайсона Фьюри, сообщает Boxing News.

Александр Красюк заявил, что если бой не пройдет 18 мая, то, по его мнению, он не состоится вообще. Когда его спросили, почему он так думает, то промоутер ответил:

"Потому что я это говорил раньше. Говорил это еще до 29 апреля - если не состоялся бы тогда, то его никогда не будет из-за IBF. Но Турки и ребята из Саудовской Аравии расширили этот период. Однако это коридор времени лимитирован. Именно поэтому имеем 18 мая - как самый последний дедлайн для поединка за абсолют", - сказал Александр Красюк.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен провести еще пять поединков, прежде чем завершить боксерскую карьеру. "Цыганский король" намерен по два раза отбоксировать против Александра Усика и Энтони Джошуа, а также провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

Изначально объединительный бой в супертяжелом весе планировался на 17 февраля, но Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас назвал Фьюри трусом. “Цыганский король” очень бурно отреагировал на это заявление.