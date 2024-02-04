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"Ты, крысиный кусок дер*ма, никогда не называй меня трусом". Фьюри жестко ответил менеджеру Усика

Новости бокса 04 фев 2024, 11:23
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Ты, крысиный кусок дер*ма, никогда не называй меня трусом". Фьюри жестко ответил менеджеру Усика "Ты, крысиный кусок дер*ма, никогда не называй меня трусом". Фьюри жестко ответил менеджеру Усика

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о ситуации, в которой он получил рассечение, из-за чего был принесен чемпионский бой против Александра Усика.

Также “Цыганский король” жестко ответил менеджеру Усика Эгису Климасу, недавно назвавшим британца “трусом” и обвинив того в намеренном уклонении от поединка.

«Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями [в пятницу]. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз, разбит глаз. Я был в больнице, мне наложили 11 швов. У них есть медицинские заключения, у них есть все.

Почему я не хочу драться за самый большой гонорар в своей жизни? Я провел 10 недель в тренировочном лагере. Почему я не хочу драться? Климас, ты крысиный кусок дер*ма. Ты никогда в жизни не дрался, и ты называешь меня трусом. Эгис, никогда больше не называй меня трусом. Я провел 35 профессиональных боев. Я занимаюсь боксом 18 лет своей жизни. Я побеждал величайших панчеров в истории. Никогда не был трусом, никогда не отступал ни перед одним бойцом в своей жизни.

Я в фантастической форме. Я очень усердно тренировался, соблюдал диету и был готов к рок-н-роллу. Очевидно, я был очень разочарован. Я долгое время находился в тренировочном лагере. Я уже пять недель вдали от своей семьи в Саудовской Аравии, тренируюсь… Я принимаю Божью волю такой, какая она есть. Я был в фантастической форме и готов к бою. Я был на 100% уверен, что нокаутирую Усика", - рассказал Фьюри.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но из-за травмы Фьюри был перенесен на 18 мая 2024 года.

На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий британскому боксеру.

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