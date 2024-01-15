Победительница US Open стартовала с уверенной победы на Мейджоре в Мельбурне

19-летняя Коко Гофф не заметила сопротивления со стороны словачки Анны Каролины Шмидловой в первом раунде турнира серии Большого шлема Australian Open 2024.

Матч продолжался всего один час и одну минуту. В первом сете американка отдала сопернице три гейма (6:3), второй - выиграла со счетом 6:0.

Коко Гофф в четвертый раз в карьере выходит во второй раунд Aus Open. Пока что наивысшим достижением на кортах в Мельбурне остается выход в четвертый круг в 2020 и 2023 годах.

Следующей соперницей Коко станет другая американка - Керолайн Доулхайд.

Добавим также, что на Aus Open у Гофф четвертый номер посева.

Ранее мы сообщали, что на старте Aus Open 2024 чемпионка Уимблдона разгромно проиграла 93-й ракетке мира.