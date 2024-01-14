Суперсенсация на Australian Open 2024. Чемпионка Уимблдона разгромно проиграла 93-й ракетке мира

15 января чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 7) стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала чешская теннисистка неожиданно уступила 93-й ракетке мира Даяне Ястремской (Украина) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Встреча завершилась розгромной победой украинки со счетом 6:1, 6:2.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) [7] - Даяна Ястремская (Украина) [Q] - 1:6, 2:6

Это была четвертая встреча теннисисток. Счет стал равным, 2:2.

Отметим, что украинка стартовала на австралийском мейджоре еще с квалификации. Теперь на ее счету четыре победы подряд на кортах Мельбурна.

В 1/32 финала Ястремская сыграет против Варвары Грачевой.