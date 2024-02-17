Пеп Гвардиола берет на себя ответственность за уход молодого таланта в Челси

Коул Палмер неожиданно перешел в Челси за£42,5 млн в начале этого сезона и за время пребывания на «Стэмфорд Бридж» показывает отличные результаты. За это время он сделал 21 результативное действие в 28 матчах и заработал право на вызов в сборную Англии.

В преддверии предстоящего матча с Челси главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола взял на себя ответственность за уход молодого таланта и объяснил причины решения отпустить его.

«После двух или трех сезонов ему хотелось больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Я полностью понимал это. Если бы у Палмера было время, которое я с самого начала отдал Филу [Фодену], Коул Палмер был бы здесь, я бы не позволил его продать. Это моя ответственность. Почему? Из-за Бернардо [Силвы], Рияда [Мареза], Фила. В тот момент я выбрал остальных. Мы всегда хотим, чтобы молодые игроки оставались, и это нормально. Также нормально, когда игроки хотят сменить клуб».

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Челси состоится уже сегодня в 18:30 по среднеевропейскому времени.