Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги

В 25 туре Английской Премьер-лиги состоится центральный матч между Манчестер Сити и Челси. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

Манчестер Сити - Челси: что нужно знать о матче

Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство Премьер-лиги. Сейчас "горожане" на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка после 23 туров. Нужно отметить, что у Сити еще есть еще один матч в запасе. В предыдущих пяти играх команда Гвардиолы одержали пять побед. Челси сейчас на десятом месте Премьер-лиги, в 24 турах они набрали 34 очка. В крайних пяти матчах "синие" дважды победили, дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Когда и где состоится матч?

Матч 25 тура Премьер-лиги между Манчестер Сити и Челси состоится 17 февраля и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 17:30

Киев – 18:30

Ереван – 20:30

Астана – 22:30