Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги
В 25 туре Английской Премьер-лиги состоится центральный матч между Манчестер Сити и Челси. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.
Манчестер Сити - Челси: что нужно знать о матче
Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство Премьер-лиги. Сейчас "горожане" на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка после 23 туров. Нужно отметить, что у Сити еще есть еще один матч в запасе. В предыдущих пяти играх команда Гвардиолы одержали пять побед. Челси сейчас на десятом месте Премьер-лиги, в 24 турах они набрали 34 очка. В крайних пяти матчах "синие" дважды победили, дважды проиграли и раз сыграли вничью.
Когда и где состоится матч?
Матч 25 тура Премьер-лиги между Манчестер Сити и Челси состоится 17 февраля и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава – 17:30
- Киев – 18:30
- Ереван – 20:30
- Астана – 22:30
Манчестер Сити - Челси где смотреть онлайн матч
Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина – Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports