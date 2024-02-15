EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги

Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 15:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Getty

В 25 туре Английской Премьер-лиги состоится центральный матч между Манчестер Сити и Челси. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

Манчестер Сити - Челси: что нужно знать о матче

Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство Премьер-лиги. Сейчас "горожане" на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка после 23 туров. Нужно отметить, что у Сити еще есть еще один матч в запасе. В предыдущих пяти играх команда Гвардиолы одержали пять побед. Челси сейчас на десятом месте Премьер-лиги, в 24 турах они набрали 34 очка. В крайних пяти матчах "синие" дважды победили, дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Когда и где состоится матч?

Матч 25 тура Премьер-лиги между Манчестер Сити и Челси состоится 17 февраля и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 17:30
  • Киев – 18:30
  • Ереван – 20:30
  • Астана – 22:30

Манчестер Сити - Челси где смотреть онлайн матч

Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина – Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола Сегодня, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола Вчера, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год Новости футбола Вчера, 15:36 Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год
Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен Новости MMA Вчера, 12:54 Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен
Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности Новости футбола Вчера, 09:08 Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вестерн Юнайтед – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Суперспорт Юнайтед – Стелленбош прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Лион – Ницца прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года