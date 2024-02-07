Опальный вингер Манчестер Юнайтед может перейти в именитый клуб Ла Лиги

Вингер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, который нынешний сезон проводит в аренде в испанском Хетафе, может остаться в Ла Лиге, но пойти на повышение.

По сообщению The Telegraph, 22-летний англичанин попал на радары мадридского Атлетико, который сделал Гринвуда потенциальной целью на летнее трансферное окно.

Напомним, что утром 30 января 2022 в социальных сетях появились сообщения, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой ранее встречался. "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей. В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении.

В феврале 2022 года Гринвуд был выпущен под залог. Через год Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения в связи с отзывом свидетельств ключевых свидетелей и появлением новых материалов.

Ранее сообщалось, что вингером интересуется Барселона.