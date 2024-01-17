Один из лучших нападающих АПЛ дал понять, что готов сменить клуб в ближайшей перспективе
Новости футбола Сегодня, 13:01
Один из лучших нападающих АПЛ дал понять, что готов сменить клуб в ближайшей перспективе
Форвард Брентфорда Айвен Тоуни, который только отбыл восьмимесячную дисквалификацию за нарушение правил игры на ставках, высказался о своем будущем.
По словам нападающего, он хочет выступать за топ-клуб и бороться за трофеи.
«Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы. Если клуб заплатит сколько нужно денег… Тогда кто знает. В январе или в любое подходящее время, я буду готов. Я хочу наслаждаться игрой здесь и сейчас», — сказал Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в услугах Тоуни серьезно заинтересован лондонский Арсенал. Но сам нападающий решил остаться в Брентфорде.
В минувшем сезоне АПЛ Тоуни занял третье место в бомбардирской гонке. В 33 матчах 27-летний форвард забил 20 мячей.
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