Один из лучших нападающих АПЛ дал понять, что готов сменить клуб в ближайшей перспективе

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни, который только отбыл восьмимесячную дисквалификацию за нарушение правил игры на ставках, высказался о своем будущем.

По словам нападающего, он хочет выступать за топ-клуб и бороться за трофеи.

«Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы. Если клуб заплатит сколько нужно денег… Тогда кто знает. В январе или в любое подходящее время, я буду готов. Я хочу наслаждаться игрой здесь и сейчас», — сказал Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Тоуни серьезно заинтересован лондонский Арсенал. Но сам нападающий решил остаться в Брентфорде.

В минувшем сезоне АПЛ Тоуни занял третье место в бомбардирской гонке. В 33 матчах 27-летний форвард забил 20 мячей.